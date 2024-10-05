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НАТО создаст полсотни бригад

20:55 1135

НАТО намерена увеличить количество боеспособных бригад до 131. В то же время планируется в пять раз нарастить количество наземных подразделений ПВО, пишет Die Welt.

В частности, план усиления обороны НАТО предполагает создание 49 новых крупных подразделений около 5 тысяч человек в каждом, то есть речь идет о расширении численности войск НАТО на примерно 250 000 военнослужащих.

Кроме того, для обеспечения деятельности этих войск количество боевых корпусов должно увеличиться с шести до пятнадцати, а штабов дивизий - с 24 до 38.

В документе НАТО отмечено, что отказ от плана нежелателен, поскольку это "повредит принятию процесса и поставит под сомнение доверие ко всему альянсу и, прежде всего, к его стратегическим командующим".

В документе также указывается на необходимость технического усиления альянса, обеспечения боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности, логистики и транспорта.

Ожидается, что количество только наземных подразделений ПВО увеличат в пять раз – с 293 до 1467, которые будут оснащены системами Patriot, Iris T-SLM, Skyranger и другими. Число боевых вертолетов предполагается увеличить с 90 до 104.

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