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В Мариуполе убивают российских военных: уже 17 убитых

21:14 2239

За последние две недели в оккупированном украинском Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли 17 военных. Они были отравлены и убиты на улицах. Среди погибших - трое офицеров, пишут близкие к российским спецслужбам телеграм-каналы.

«Отравление военных произошло несколько дней назад в одном из мест дислокации. «Приехали двое азиатов, таджики. Обратились к командиру, сказали, что хотят поблагодарить парней за защиту, за то, что благодаря нашей армии они могут работать и зарабатывать в городе. И хотят угостить их пловом, шаурмой и фруктами. Командир, как будто не было раньше случаев отравления военных в Мариуполе, все взял. В итоге 13 погибших, в еде был мышьяк», - рассказал каналу источник в ФСБ.

Еще четверо военных были убиты на улицах города. Нападения на них происходили в темное время суток, все погибли от ножевых ранений в спину. Преступники пока не найдены.

Есть две версии этих ЧП. Согласно основной, действовали вражеские диверсанты. А таджики, которые отравили военных, были наняты врагом. Кстати, убийцы бесследно исчезли из города вместе с троими своими друзьями.

«Есть и вторая версия – азиаты были недовольны борьбой с незаконными мигрантами, которая идет в нашей стране, и отомстили за это армии. Разбираемся», - отметил другой источник в ФСБ.

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