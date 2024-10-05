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Россия готовит новое наступление

21:42 1066

Россия готовит наступление в Запорожской области, чтобы обрезать логистику ВСУ, заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

«Там, где Орехов, Новая Токмачка — это так называемый «роботинский выступ». Если здесь будет какой-то прорыв, то противник может взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, там, где наши Силы обороны держат и Донецкую область, и южную часть Запорожской области.

По данным нашей разведки, под Ореховым и Роботиным, в частности, готовятся новые штурмовые группы, враг перебрасывает туда личный состав, проводит рекогносцировку, разведку, проводит логистическое обеспечение и в недалеком будущем, через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмовые действия», - сказал Волошин.

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