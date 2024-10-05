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Кадыров отправил «Джихад-машины» в Украину

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21:57 879

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал сто «Джихад-машин», произведенных в регионе, для войны в Украине.

Кадыров рассказал, что серийное производство боевых машин на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко» запустили в регионе в 2024 году на базе «Чеченавто».

Испытания «Джихад-машины» прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. По данным издания «Чечня сегодня», всего регион планирует поставить около 400 боевых автомобилей.

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