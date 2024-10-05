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Украина «зависла» в неопределенности после визита Зеленского в США

The Washington Post
22:23 234

Прошло уже больше недели после возвращения президента Владимира Зеленского из США, где он презентовал свой план победы. Но до сих пор не понятно, насколько этот план восприняли в Вашингтоне. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что поездка Зеленского в США, несмотря на все его усилия, не вызвала резонанса в Вашингтоне. Президент Джо Байден так и не пошел на уступки относительно запрета на глубокие удары по РФ. Зато сам Зеленский попал под "перекрестный огонь" предвыборной войны между двумя кандидатами в президенты.

"Активность Зеленского в США усилила ту беспокойную подвешенность, в которой сейчас оказалась Украина - она полагается на Соединенные Штаты как на своего главного союзника, который вооружает ее против России, но не уверена, как долго продлится эта поддержка, поскольку внимание к войне исчезает на третий год и с новой эскалацией на Ближнем Востоке", - пишет WP.

На следующей неделе Зеленский будет иметь еще один шанс представить "План победы" на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн, которое посетит Байден. После того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить какую-то другую помощь во время конференции в Германии, сказал западный дипломат, который говорил на условиях анонимности.

В частности, отметил дипломат, страны НАТО рассматривают способы предоставления Украине более конкретных шагов для будущего членства в альянсе - хотя, вероятно, все еще недостаточно срочных, о чем просил Киев.

Проблемой для украинских чиновников является то, что приближение президентских выборов в США - и новая администрация независимо от их результата - ставит под сомнение будущую помощь Украине в сфере безопасности. Команда Зеленского пыталась убедить Байдена поддержать "план победы" как способ укрепить наследие Байдена до окончания его срока. Но вряд ли Белый дом сейчас предпримет какие-либо непопулярные действия, чтобы не поставить под угрозу предвыборную кампанию Камалы Харрис, заявили чиновники.

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