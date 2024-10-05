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Азербайджанские гимнасты завоевали золото в Венгрии и Литве

Отдел спорта
5 октября 2024, 22:51 601

Представители азербайджанской спортивной и художественной гимнастики успешно выступили на соревнованиях в Венгрии и Литве.

В венгерском Сомбатхее на Кубке мира «Челлендж» по спортивной гимнастике в финале упражнения на кольцах Никита Симонов завоевал золото, опередив соперников из Тайбэя, Кипра, Турции, Швеции, Венгрии, Словении и Италии. Результат Симонова - 14,700 балла.

Также в финал пробилась Назенин Теймурова. В опорном прыжке она заняла 8-е место с показателем 12,166 балла.

Тем временем в Вильнюсе на международном турнире по художественной гимнастике «Кубок Дали Куткайте» в соревнованиях юниорок Марьям Балогланова завоевала золото с булавами и бронзу с мячом. Азада Атакишиева стала серебряным призером в многоборье, с обручем и мячом.

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