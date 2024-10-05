Турецкий парламент решит, что делать с Израилем

Турецкий парламент проведет специальное заседание 8 октября в связи с атакой Израиля на Ливан. Об этом сообщил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш в интервью CNN Türk.

Он отметил, что на заседании с докладами выступят министр иностранных дел Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер.

"Мы удовлетворим требование о проведении в парламенте специальной встречи по атакам Израиля. 8 октября этот вопрос будет обсужден. Вероятнее всего, партии предпочтут, чтобы обсуждение проходило в закрытом формате. Любое решение, предложенное какой-либо партией, будет вынесено на голосование в парламенте», - сказал Куртулмуш.

Напомним, что 1 октября, на открытии нового заседания парламента, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «атаки Израиля представляют угрозу и для Турции».

«Руководство Израиля, движимое мифом о земле обетованной и религиозным фанатизмом, после Палестины и Ливана положит глаз и на нашу родину (Турцию)», - заявил Эрдоган. После этого заявления многие партии потребовали провести закрытое заседание парламента по вопросам атак Израиля.