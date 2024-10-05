У Зеленского предложили напасть на Беларусь

Депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Украина должна «перенести войну» на территорию Беларуси.

«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, если зайдем относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие», — заявил депутат, подчеркнув, что это лишь его точка зрения.

По его словам, на территории Беларуси Россия максимально слаба и уязвима, тогда как для Украины это шанс «ударить под дых» Москве.