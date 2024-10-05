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Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Новость дня
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева

У Зеленского предложили напасть на Беларусь

5 октября 2024, 23:08 1316

Депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Украина должна «перенести войну» на территорию Беларуси.

«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, если зайдем относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие», — заявил депутат, подчеркнув, что это лишь его точка зрения.

По его словам, на территории Беларуси Россия максимально слаба и уязвима, тогда как для Украины это шанс «ударить под дых» Москве.

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