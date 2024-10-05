Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна

С приходом осени в Армении активизировалась оппозиция. 2 октября противники действующих властей провели митинг в центре Еревана, добившись того, что их лидеру, Баграту Галстаняну, дали возможность выступить на Общественном телевидении. Ожидается, что завтра, 6 октября состоится новая акция. В то же время наблюдатели отмечают, что на данный момент ни своими масштабами, ни энтузиазмом участники протестов не впечатляют. Анализируя события последних лет, а также многочисленные неудачи оппозиции, эксперты указывают на то, что, как это ни странно, но бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, дергая за ниточки общественное движение преподобного Галстаняна, по сути, превратились в главных «спасителей» Никола Пашиняна. Сами экс-президенты, как известно, популярностью в народе не пользуются, а потому одно лишь упоминание их имен вызывает в обществе такой прилив антипатии, что даже недовольные Пашиняном предпочитают поддерживать нынешнюю власть.

Известно, что весной этого года епископ Тавушской епархии Баграт Галстанян, используя процесс делимитации и демаркации участка границы с Азербайджаном в Казахском направлении, попытался свергнуть Пашиняна, инициировав протестное движение. Но, несмотря на тактику, которую шесть лет назад использовал сам Пашинян, который инициировал массовые протесты в регионах и завершил их революцией в столице, попытка Галстаняна потерпела неудачу. Когда его сторонники добрались до Еревана, к ним были готовы примкнуть тысячи протестующих, но вскоре движение угасло, поскольку преподобный, в отличие от Никола Пашиняна образца 2018 года, не смог предложить протестующим ясный выход из сложившейся в стране ситуации. В результате священник приостановил протестные акции в Ереване и все лето проводил работу в регионах, чтобы осенью с новой силой возобновить протесты. Однако первый же митинг, организованный Галстаняном, показал, что у него нет шансов не только свергнуть правительство Пашиняна, но даже вывести на улицы столько же людей, сколько было весной. По призыву преподобного в центр Еревана вышли всего 3–4 тысячи человек. Комментируя провальный «осенний наступ» оппозиции в Ереване, российская газета «Известия» отмечает, что, на первый взгляд, для армянской оппозиции сложились довольно благоприятные условия. По данным многочисленных опросов, рейтинг Пашиняна упал почти до нуля.

Один из таких опросов показывает, что его поддерживают всего 8 процентов населения, в то время как 75 процентов негативно оценивают деятельность премьер-министра, а 67 процентов считают, что действующее правительство не в состоянии заключить с Азербайджаном мирное соглашение, которое соответствовало бы интересам страны. Тем не менее, далеко не факт, что оппозиция сможет воспользоваться этой ситуацией. Одна из проблем противников Пашиняна заключается в том, что нынешние протесты, по сути, не привязаны к сколько-нибудь значимому, конкретному поводу. Триггером весенних протестов, напомним, стала делимитация части государственной границы, в ходе которой Ереван вернул Баку четыре села, вызвав волну возмущения у почувствовавших угрозу жителей многих приграничных районов. Как пишут «Известия», вторая проблема оппозиции заключается в отсутствии внятной программы действий. Активно критикуя политику Пашиняна, Баграт Галстанян и его сторонники не только не предлагают четкой альтернативы, но и порой откровенно противоречат себе. В ходе выступления на Общественном телевидении Галстанян несколько раз называл Пашиняна «злом» и требовал его немедленной отставки. Но когда ведущий задал преподобному вопрос о его видении мирного договора с Азербайджаном и будущих отношениях с Россией, четкого ответа так и не прозвучало.

Ну, и третья проблема протестного движения – это нынешнее состояние экономики Армении, которая, несмотря на многочисленные внутренние и внешние трудности, демонстрирует стабильный рост. Так, за первые восемь месяцев 2024 года ВВП страны вырос на девять процентов, а внешнеторговый оборот удвоился, составив 22,5 миллиарда долларов. И хотя в основном этот рост обусловлен такими внешними факторами, как увеличение потока параллельного импорта в Россию через Армению, протестная активность на фоне экономической стабильности неизбежно падает. Вадим Муханов, заведующий сектором Кавказа ИМЭМО российской Академии наук, считает, что шансы на успех армянской оппозиции сейчас невелики. «Мы видели выступления в апреле-июне, которые поначалу собирали десятки тысяч человек, но постепенно выдохлись, - сказал Муханов в интервью «Известиям». – Пока нет причин полагать, что нынешние протесты будут успешнее. Я напомню, что после второй Карабахской войны в Армении прошли досрочные парламентские выборы, где также говорилось о низком рейтинге Пашиняна. Но в итоге его партия вновь получила большинство и осталась у власти». Армянский политолог Аршалуйс Мгдесян согласен с тем, что армянское общество устало от правительства Пашиняна, но при этом подчеркивает, что оппозиция пока так и не смогла наладить контакт с народом.