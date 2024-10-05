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… И разговоры об уютной и безопасной Европе превратятся в миф

новый мир
Леонид Швец, автор haqqin.az
5 октября 2024, 23:26 1869

Для множества людей из не самых благополучных регионов мира Европа и, конкретнее, страны Европейского Союза были и остаются желанным пристанищем: высокий уровень жизни и безопасности, гарантированные права и свободы, все то, что с гордостью называют «европейскими ценностями». Вот только в современном мире с его сумасшедшей конкуренцией, чтобы даже оставаться на месте, нужно очень быстро бежать.

Беспокойство по поводу утраты ЕС темпов экономического развития со всеми последующими неприятными последствиями в Брюсселе стали ощущать давно, и Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии или, иными словами, глава европейского правительства, заказала исследование на тему, как справиться с этой проблемой, еще в прошлом году, когда не знала, удастся ли ей переизбраться на этот пост снова. Доклад «Будущее европейской конкурентоспособности» был презентован в сентябре дважды, сначала на отдельном мероприятии, а затем на первой сессии переизбранного Европарламента, и с тех пор остается в центре оживленного обсуждения.

Вроде все и понимают необходимость преобразований, но действовать быстро и решительно в Европе привычки нет

Готовил доклад специалист с безупречной репутацией и высочайшим авторитетом: Марио Драги – бывший премьер-министр Италии, в разное время руководивший итальянским казначейством и Банком Италии. На посту главы Европейского центрального банка он мастерски справился с тяжелейшим кризисом еврозоны, за что получил прозвище «Супер Марио».

Свидетельства отставания ЕС от США, приведенные в докладе, впечатляют. В 2002 году ВВП США был выше, чем в ЕС, на 15%, в прошлом году разрыв составил уже 30%. Проблемы прежде всего в значительно более низком уровне производительности труда.

Серьезным препятствием на пути повышения конкурентоспособности является уже знаменитая европейская бюрократия. Зарегулированность и необходимость бесконечных согласований на корню убивают инновации. Скорость изменений в технической сфере такова, что процессы нормирования за ними не поспевают. Драги приводит пример, когда летом 2024 года принимали первое законодательство ЕС в области искусственного интеллекта, на момент голосования вычислительные мощности ИИ в несколько раз превышали прописанные в законе. Нормативные барьеры на пути развития стартапов привели к тому, что с 2008 по 2021 год треть европейских компаний стоимостью более миллиарда долларов, так называемых «единорогов», перебрались в США, где легче вести бизнес.

Призвали "супер Марио", но и он огорчил

Сказываются и узкие рамки национальных рынков капитала отдельных стран ЕС, что не позволяет создать эффект масштаба. В Евросоюзе за полвека не удалось с нуля построить ни одной компании с капитализацией больше ста миллиардов евро, а в Штатах за это время появилось 32 таких компании, шесть с капитализацией свыше триллиона.

С другой стороны, отсутствие общей согласованной политики в области оборонного производства и закупок приводят к тому, что в странах ЕС на вооружение принято сразу несколько моделей основных танков, в то время как в США – одна, но при этом 78% оборонных закупок делаются в странах, в ЕС не входящих.

Отдельная тема – стоимость энергии: в Евросоюзе электроэнергия стоит в среднем на 158% больше, чем в США, природный газ – на 345% больше. Сложно при таких исходных параметрах поддерживать конкурентоспособность. Здесь требуются настоящие реформы.

Марио Драги приводит целый ряд необходимых мер, которые способны вернуть Евросоюзу, огромному рынку с 440 миллионами потребителей с довольно высоким уровнем дохода, необходимую экономическую динамику и инновационность.

Сказываются и узкие рамки национальных рынков капитала отдельных стран ЕС, что не позволяет создать эффект масштаба

Прежде всего речь идет о резком сокращении регулирования, создании общего рынка капитала, максимальном снятии национальных барьеров внутри ЕС для финансово-производственной деятельности. Ежегодные инвестиции должны быть на уровне 750-800 миллиардов евро, чтобы не отставать от США и Китая, это не под силу отдельным странам, поэтому требуется создание общеевропейских инвестиционных механизмов, коллективного инвестирования наряду с частным.

«Мы либо действуем, либо ждем медленной агонии», - охарактеризовал ситуацию Драги на пресс-конференции, посвященной его докладу. Урсула фон дер Ляйен на его стороне, и теперь главная проблема – привести в движение неповоротливый механизм выработки решений в Евросоюзе с его 27-ю странами-участницами.

Вроде все и понимают необходимость преобразований, но действовать быстро и решительно привычки нет. А если она не появится, разговоры об уютной и безопасной Европе спустя некоторое время превратятся в миф.

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