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Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Новость дня
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева

Турчанка с дробовиком взяла заложников в роддоме

видео
5 октября 2024, 23:30 1584

Неизвестная с дробовиком ворвалась в отделение родильного дома турецкого города Кахраманмараш, взяла в заложники сотрудников больницы и стала угрожать пациентам, пишут турецкие СМИ.

Никаких требований женщина не выдвигает. На место происшествия уже приехали экстренные службы и спецподразделения.

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