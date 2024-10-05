Турчанка с дробовиком взяла заложников в роддоме
5 октября 2024, 23:30 1584
Неизвестная с дробовиком ворвалась в отделение родильного дома турецкого города Кахраманмараш, взяла в заложники сотрудников больницы и стала угрожать пациентам, пишут турецкие СМИ.
Никаких требований женщина не выдвигает. На место происшествия уже приехали экстренные службы и спецподразделения.
October 5, 2024
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