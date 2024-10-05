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Али Асадов наказал Балабабу Рзаева

Исламисты убили 600 человек за час

5 октября 2024, 23:51 1897

В Буркина-Фасо произошло одно из самых кровавых нападений на гражданское население за последние десятилетия. По оценкам французского правительства, до 600 человек были убиты боевиками, связанными с «Аль-Каидой», в результате нападения на город Барсалого 24 августа.

Боевики из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), филиала «Аль-Каиды», действующего в Мали и Буркина-Фасо, ворвались на мотоциклах на окраины Барсалого.

Местные жители, в том числе женщины и дети, пытались защитить свой город, вырыв траншеи по приказу военных, но это не помогло. Согласно видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, боевики методично открыли огонь по жителям, когда те лежали в траншеях, пытаясь притвориться мертвыми. Всего резня, по некоторым данным, продлилась около часа.

«Я лежал в траншее, когда услышал первые выстрелы. Нападавшие шли вдоль траншей, следуя за нами. Везде была кровь, крики. Это было страшнее всего, что я видел в жизни», - вспоминает один из выживших, который попросил сохранить анонимность. Его цитирует индийское издание Times Now World.

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