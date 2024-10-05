Польша готовится к войне. И не собирается проигрывать

Польше понадобится гораздо большая армия, но ее увеличения будет трудно добиться из-за стареющего населения. Такое мнение выразил польский генерал Веслав Кукула, передает Reuters.

Генерал отметил, что стране просто необходимо нарастить вооруженные силы, если она хочет защитить себя от войны, «с которой неизбежно столкнется это поколение».

«Все указывает на то, что мы являемся поколением, которое возьмет в руки оружие, чтобы защитить страну. И ни я, ни кто-либо из вас не намерены проиграть эту войну», - заявил Кукула, выступая в Университете сухопутных войск во Вроцлаве.

«Мы победим, вернемся и продолжим строить Польшу, но что-то должно произойти. Мы должны создать вооруженные силы, готовые к таким действиям», - высказал уверенность военный.

Кукула отметил, что демографический кризис непременно снизит темпы набора в армию.

«Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это значит, что мы также должны внедрить модель всеобщей службы», - сказал он и объяснил, что общая служба относится к обязательной военной подготовке и службе, которая в настоящее время в стране не применяется.

Согласно оценкам министерства обороны Польши, армия страны будет насчитывать более 207 500 солдат к концу этого года, что сделает ее третьей армией в НАТО после США и Турции.