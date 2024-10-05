Израиль не выдержит затяжной партии с Ираном

Последняя ракетная атака Ирана показала уязвимость израильской системы ПВО и свидетельствует, что длительный обмен ударами может быть не в пользу Израиля, пишет The Guardian.

После атаки Ирана на Израиль израильские официальные лица заявили, что их оборона выдержала. Но пока Израиль готовит ответный удар, аналитики полагают, что эти первоначальные сообщения могли быть обманчивыми и могут изменить расчет ответа Израиля, если он опасается попасть в затяжной «ракетный пинг-понг» с Ираном, особенно если Тегеран выберет более легкие цели в будущем.

Спутниковые и социальные медиа кадры показывали, как ракета за ракетой поражают авиабазу Неватим в пустыне Негев и вызывают по крайней мере несколько вторичных взрывов, что указывает на то, что, несмотря на широко разрекламированную эффективность израильских систем ПВО, удары Ирана были существеннее, чем признавалось ранее.

Эксперты, проанализировавшие кадры, отметили по крайней мере 32 прямых попадания по авиабазе. Ни один из них, по-видимому, не нанес серьезного ущерба, но некоторые приземлились недалеко от ангаров, в которых размещаются израильские самолеты F-35, одни из самых ценных военных активов страны.

Хотя эти ракеты, по-видимому, не поражали самолеты на земле, они, тем не менее, имели бы смертельный эффект, если бы были выпущены по городу, такому как Тель-Авив, или если бы были направлены на другие важные цели, такие как нефтеперерабатывающие заводы Bazan Group недалеко от Хайфы, что потенциально создало бы экологическую катастрофу рядом с крупным израильским городом, пишет издание.

«Основным фактом остается то, что Иран доказал, что может нанести сильный удар по Израилю, если захочет», - пишет Декер Эвелет, аналитик исследовательской и аналитической группы CNA, который проанализировал спутниковые снимки для блога.

«Авиабазы - это сложные цели, и это тот тип целей, которые, скорее всего, не приведут к многочисленным жертвам. Иран может выбрать другую цель: скажем, плотно забитую наземную базу ЦАХАЛ или цель в гражданском районе - и ракетный удар по ней приведет к большому количеству жертв. Еще одной проблемой для Израиля является экономика затяжной серии ударов с иранцами.

Израильские запасы ПВО и дорогие, и ограниченные, что означает, что страна может стать более уязвимой для иранских ударов по мере продолжения конфликта.

«Учитывая, что Израиль, похоже, уже публично обязался нанести удар по Ирану, это, вероятно, не последний раз, когда мы увидим обмен ракетами», - пишет Эвелет. - Я обеспокоен тем, что в долгосрочной перспективе это будет обмен, который Израиль не сможет себе позволить, если этот конфликт станет затяжным».