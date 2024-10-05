Выбирают судьбу Грузии

Избирательная кампания накануне предстоящих 26 октября парламентских выборов в Грузии вылилась в своеобразную войну баннеров с элементами внутриполитического скандала между правительственной партией Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» и оппозиционным альянсом «Единство - Национальное движение», в котором главную роль играет партия Михаила Саакашвили «Единое Национальное Движение» (ЕНД). Отметим, что всего на участие в выборах зарегистрировались 25 партий. Та из них, которая получит парламентское большинство, и будет формировать правительство. Следует отметить, что, как правящая партия, так и оппозиционный блок считают предстоящие выборы чуть ли не эпохальными для политической истории Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что де-факто предстоящее голосование станет общенародным референдумом, выбором между войной и миром, прозрачно намекая на то, что оппозиция во главе с ЕНД является партией войны.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, в котором охарактеризовала предстоящее голосование, как выбор грузинского общества между «рабством России и сотрудничеством с Европой». «Нам предстоит решить, что мы выберем, - обратилась Зурабишвили к соотечественникам. - Подчинение России за ничтожные компромиссы и фактически продажу своей души, или же право оставаться в Европе равноправной страной, продвигающей в свободной, мирной среде историю, таланты и возможности грузинского народа. Второй раз этот выбор нам не представится». А в конце прошлого месяца на улицах и площадях Тбилиси и других городов страны появились агитационные билборды «Грузинской мечты» с лозунгом: «Нет войне! Выбирайте мир!». Одну половину расклеенных повсюду плакатов занимали черно-белые фотографии разрушенных украинских городов и зданий с черными глазницами выбитых окон, а другую – цветные снимки грузинских городов, явно сделанные для рекламных буклетов «Welcome to Georgia!».

Грузинская общественность была глубоко возмущена тем, как правящая партия использовала трагедию украинского народа в своих политических целях. Словно бы развязанная Россией война была решением властей Украины, а разрушенные города – последствием этого выбора. В МИД Украины жестко осудили агитку «Грузинской мечты», официально заявив о недопустимости использования в политической рекламе изображений российской агрессии против украинского народа. Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Херчински назвал эти баннеры «возмутительными, постыдными и отвратительными, поскольку мир в Грузии и в Евросоюзе сохраняется, благодаря жертвам народа Украины». А президент Зурабишвили назвала их «позорными», добавив, что, используя методы советского КГБ, команда Иванишвили ведет Грузию по дороге в ад. Тем не менее, власти оставили висеть эти провокационные плакаты, назвав «принципиальным» противопоставление войны в Украине и мира в Грузии. Характерно в этой связи, что частное предприятие «Алма» отказалось размещать на улицах, площадях и автобусах грузинской столицы агитационные билборды альянса «Единство - Национальное движение». Даже несмотря на то, что между этой компанией и оппозиционным альянсом было заключено соглашение и оплачен аванс за размещение рекламы на двух десятках автобусов, станциях метро, рекламных щитах и мониторах.

В интервью haqqin.az экс-депутат парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе рассказал, что отказ владельцев компании содержит политическую подоплеку. Они утверждают, что им не понравилось содержание баннеров, направленных против «Грузинской мечты». По словам Хмаладзе, компании «Алма» принадлежит в Грузии львиная доля уличной рекламы и, по данным оппозиции, она имеет тесные связи с «Грузинской мечтой». «Насколько мне известно на этих баннерах не было ничего оскорбительного или дискредитирующего правящую партию, - отметил грузинский политолог. - Хотя та же «Алма» разместила по всей стране далеко не самые этичные рекламные баннеры и видеоролики партии власти, на которых рядом с руинами украинских городов изображены картинки мирной Грузии». Хмаладзе подтвердил несколько случаев, когда телеканалы, находящиеся под контролем властей, отказывались от демонстрации рекламных роликов оппозиционных партий, хотя по закону они обязаны бесплатно размещать рекламные материалы всех без исключения партий, участвующих в выборах.

Хмаладзе отмечает, что в данном случае обращение в суды, также находящиеся под политическим контролем правящей партии, лишены всякого смысла, поскольку жалобы оппозиции судебная система не принимает и, соответственно, не рассматривает. Рассуждая о вероятных итогах предстоящего голосования, Вахтанг Хмаладзе отметил, что, хотя результаты опросов, проведенных как организациями по изучению общественного мнения, так и самими партиями, не публикуются, какая-то информация, все-таки, просачивается. И она свидетельствует, что «Грузинская мечта» намного уступает оппозиционным партиям, имеющих реальные шансы преодолеть электоральный барьер. «Причем разница столь значительна, что, если вдруг выяснится, что «Грузинская мечта» получила абсолютное большинство мест в парламенте и будет формировать новое правительство, такой результат будет воспринять в Грузии, как подлог и грубая фальсификация, - утверждает политолог. - Так что, все зависит от того, как далеко готова зайти правящая партия в своей решимости незаконным образом удержать власть. Но чем выше степень нарушений на выборах, тем решительней и непримиримей будет характер протестов. И тогда ситуация может выйти из-под контроля». Хмаладзе категорически отверг вероятность создания коалиции оппозиционных партий с «Грузинской мечтой».