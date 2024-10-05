В Америке загорелся самолет
06:22 1282
Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 1326 по маршруту Сан-Диего - Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки в городе Лас-Вегас (штат Невада).
Об этом сообщает телеканал CBS News.
Отмечается, что инцидент произошел в Международном аэропорту имени Гарри Рида. О пострадавших не сообщалось, пассажиры и экипаж были эвакуированы.
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