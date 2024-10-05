Китай делает ставку на Ким Чен Ына
Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном. Об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме генсеку ЦК Трудовой партии Кореи, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, направленной по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.
"Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
"Я придаю большое значение развитию отношений двух стран", - сказал он. Пекин готов совместно с Пхеньяном "содействовать устойчивому и долгосрочному развитию социалистического дела на пользу народам двух стран", указал Си Цзиньпин.