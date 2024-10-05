Как «Моссад» готовил операцию с пейджерами

По их информации, идея подрыва средств связи возникла в 2022 году, более чем за год до атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го. При этом "Моссад" начал внедрять в Ливан заминированные рации еще в 2015 году. Они использовались как инструменты прослушивания и могли быть взорваны в случае усугубления кризиса.

Израильская служба разведки "Моссад" более двух лет планировала операцию по подрыву устройств связи, которыми пользовалась "Хезболла". Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Чиновники сообщили WP, что "Хезболла" приобрела пейджеры AR924 с начиненными взрывчаткой аккумуляторами через представителя тайваньской компании Apollo на Ближнем Востоке. Они подчеркнули, что компания не была причастна к операции "Моссада", поскольку производство устройств было передано на аутсорсинг, представитель Apollo не знал, что пейджеры собирались в Израиле.

Источники газеты также проинформировали, что крайне малое количество взрывчатого вещества, спрятанное в батарейном блоке пейджеров, было практически невозможно обнаружить. Израильские чиновники считают, что члены "Хезболлы" могли разобрать некоторые устройства или проверить их с помощью рентгена, однако обнаружить взрывчатку, а также средства удаленного доступа "Моссада" им не удалось.

Власти Израиля, как рассказали WP чиновники, долго обсуждали необходимость подрыва устройств связи. При этом большая часть руководства страны не знала о подготовке операции вплоть до 12 сентября, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о ней на совещании, посвященном возможным мерам против "Хезболлы". Соединенные Штаты, как утверждают источники, не были заранее проинформированы об операции.