Посол России покинул Вашингтон

Посол России в США Александр Антонов «закончил командировку» в Вашингтоне и в воскресенье должен уже вернуться в Москву, сообщили российские информационные агентства со ссылкой на российский МИД и посольство в Вашингтоне.

Имя его преемника пока не названо.

О том, что Антонов скоро вернется в Москву, в июле 2024 года написала газета «Коммерсант». Издание обратило внимание на поздравительное письмо, которое Антонов направил ПИР-центру по случаю его юбилея, которое заканчивалось словами «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» Тогда МИД не стал комментировать планы возвращения 69-летнего посла из Вашингтона.