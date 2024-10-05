Детали беседы Путина и Трампа об Украине

Бывший президент США Дональд Трамп (2017-2021), кандидат на пост главы государства от республиканцев, на первой личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным спросил у него совета о военной помощи Украине, сообщает The New York Times.

Встреча прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге, ее подробности газета приводит со ссылкой на бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который пересказал краткое содержание переговоров сотрудникам администрации.

По данным издания, Трамп сообщил, что рассматривает возможность поставок оружия Украине, и спросил у Путина: «Что вы думаете?» Путин в ответ заявил, что это было бы ошибкой, и какую бы помощь США не предоставили украинцам, «они попросят еще». Американский президент не стал возражать, сообщает NYT со ссылкой на трех чиновников.

Газета пишет, что на встрече Путин пренебрежительно отзывался об Украине и «устроил мастер-класс по формированию мышления» Трампа. Тиллерсон после переговоров призвал сотрудников администрации США «поработать, чтобы изменить мнение президента об Украине».

По данным собеседников издания, президенты обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать свое мнение. Российский президент начал говорить о коррупции в этой стране, на что Трамп не соглашался со своим собеседником, но и не защищал Украину. В то же время он признал, что конфликт между Москвой и Киевом мешает ему улучшить отношения США с Россией.

В тот же день Трамп услышал другую точку зрения об Украине — экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая познакомила его с «историей российско-украинских отношений». Меркель рассказала о помощи Киеву со стороны Европы и США при президенте Бараке Обаме и заявила, что поддержку нужно продолжить, а российскую политику по отношению к Украине — смягчить, чтобы избежать «дальнейшей дестабилизации в Восточной Европе». «Большое спасибо и до свидания», — ответил на это Трамп.

Представитель предвыборного штаба Трампа Каролин Ливитт, отвечая на вопрос NYT о том, что политик сейчас думает об Украине, заявила, что «слабость» со стороны Байдена и Харрис привела к военному конфликту России и Украины. Она считает, что Трамп «восстановит мир во всем мире».