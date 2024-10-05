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Кровавая разборка в Баку

09:23 3638

В Баку в поселке Бузовна отец и сын напали с ножом на проживающую по соседству семью, что привело к гибели одного человека, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, 6 октября около 01:00 в полицию поступила информация, что в поселке Бузовна Хазарского района Этихад Гаджиев, 1980 года рождения, и его сын И.Гаджиев на почве личных отношений нанесли ножевые ранения Гурбану Меликову, 1977 года рождения, Кёнуль Меликовой, 1982 года рождения, и Мазахиру Меликову, 2003 года рождения.

От полученных ранений Г.Меликов скончался, подозреваемые в совершении преступления Э.Гаджиев и И.Гаджиев задержаны. Ведется расследование.

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