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Али Асадов наказал Балабабу Рзаева

Быть или не быть АЭС? В Казахстане сегодня референдум

09:34 1158

В Казахстане начался республиканский референдум, на котором гражданам предстоит решить, строить или нет в республике атомную электростанцию, передает Tengrinews.kz.

Основное голосование сегодня, 6 октября, пройдет на избирательных участках с 07:00 до 20:00. Всего по республике свыше 10 000 участков для голосования.

Право голоса имеют все граждане Казахстана, достигшие 18 лет на момент голосования. Бюллетени для голосования будут печататься на казахском и русском языках. На референдуме гражданам предстоит ответить на вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Вариантов ответа два: «Да, согласен (-на)» и «Нет, не согласен (-на)».

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. В таковой внесены 12 миллионов 244 тысячи 683 казахстанца, имеющих право голоса.

Официальное сообщение Центральной комиссии референдума о его итогах публикуется в СМИ не позднее, чем в семидневный срок со дня проведения голосования.

2 сентября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства АЭС в стране.

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