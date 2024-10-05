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Миллиардер Маск подпрыгивал на митинге Трампа

10:17 1346

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пришел поддержать кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на митинге в Батлере (Пенсильвания), где в июле на политика совершили покушение.

Как сообщают американские СМИ, на этот раз на крыше здания, с которой в июне стреляли в Трампа, сидели снайперы из охраны республиканца.

Маск выпрыгнул на сцену с поднятыми вверх кулаками, на предпринимателе была надета черная кепка с надписью MAGA (лозунг Трампа — Make America Great Again). «Я не просто MAGA, я темный MAGA», — пошутил он.

Fox News отмечает, что это отсылка к мему о «Темном Брэндоне» — более «крутом» альтер-эго действующего президента Джо Байдена. Он появился из-за лозунга Let’s Go Brandon («Вперед, Брэндон»), который набрал популярность в 2021 году. Эту фразу использовали республиканцы и другие противники Байдена как эвфемизм для нецензурного высказывания в его адрес. Впоследствии она переродилась в мем, который стал популярен среди сторонников американского лидера.

«Я хочу сказать, для меня большая честь быть здесь», — заявил Маск. Говоря об июльском покушении на Трампа, в ходе которого политик был легко ранен в ухо, бизнесмен заявил, что «по-настоящему проверить характер человека можно по тому, как он ведет себя под огнем»: «У нас был один президент, который не мог подняться на один лестничный пролет, а другой поднял кулак в воздух после того, как в него выстрелили».

Он добавил, что эти выборы станут «самыми важными в жизни американцев». «Боритесь, боритесь, боритесь! Голосуйте, голосуйте, голосуйте!» — обратился бизнесмен к собравшимся.

Трамп, представляя Маска, заявил, что предприниматель «спас свободу слова и создал множество замечательных вещей»: «Он единственная причина, благодаря которой мы можем отправлять американских астронавтов в космос». По словам политика, Маск пообещал ему, что в случае победы Трампа на выборах американцы достигнут Марса к концу его срока: «Мы сделаем это раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо».

Маск поддержал Трампа после покушения на политика и с тех пор не раз выступал с критикой в адрес кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. В конце августа Трамп сообщил, что хотел бы видеть бизнесмена в своей команде, и заявил о согласии Маска отвечать за аудит правительства США.

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