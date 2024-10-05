Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв

Правительство сектора Газа обвинило Израиль в совершении «жестоких массовых убийств за одну ночь». Речь идет об авиаударах по мечети Шухада аль-Акса и школе «Ибн Рушд». В результате двух ударов погибли 24 человека, еще 93 — пострадали.

Ранее CNN со ссылкой на местную службу гражданской обороны и близлежащую больницу сообщал, что при ударе по мечети погиб 21 человек. В здании храма укрывались беженцы. Операция по извлечению тел из завалов длилась всю ночь.