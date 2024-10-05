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Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв

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Правительство сектора Газа обвинило Израиль в совершении «жестоких массовых убийств за одну ночь». Речь идет об авиаударах по мечети Шухада аль-Акса и школе «Ибн Рушд». В результате двух ударов погибли 24 человека, еще 93 — пострадали.

Ранее CNN со ссылкой на местную службу гражданской обороны и близлежащую больницу сообщал, что при ударе по мечети погиб 21 человек. В здании храма укрывались беженцы. Операция по извлечению тел из завалов длилась всю ночь.

Пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС нанесли удары по командным центрам радикального палестинского движения ХАМАС в районе города Дейр-эль-Балах. Как указывалось в заявлении, удар был нанесен по командному центру внутри комплекса, который ранее служил школой «Ибн Рушд», а также по центру в мечети Шухада аль-Акса.

За последние 48 часов израильские военные нанесли по сектору Газа 27 ударов, утверждают местные власти. Атакам подверглись 27 домов и центров для перемещенных лиц по территории всего анклава.

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