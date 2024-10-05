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Самолет-амфибия из Азербайджана борется с пожарами в Турции

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10:41 645

Самолет-амфибия Авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает принимать участие в операциях по тушению лесных пожаров в Турции, сообщили в МЧС.

Согласно информации, самолет вчера был задействован в тушении лесных пожаров в направлении Измир - Фоча.

«В настоящее время работы по тушению пожаров продолжаются», - говорится в сообщении МЧС.

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