Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление
Украина в следующем году сможет начать новое масштабное контрнаступление в войне против РФ благодаря новой технике, которую Киев получает от союзников, и бригадам, которые формируются в стране. Об этом написала The Times.
Как отметило издание, также Украина, вероятно, получит разрешение на использование дальнобойных американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow против военных целей на территории России. Даже без них Украина использует свои собственные ракеты и беспилотники в кампании против российских складов боеприпасов, которая уже приносит свои плоды, отметила The Times.
Сообщается, что Украина сталкивается с проблемами мобилизации, но западное производство боеприпасов расширяется, а помощь союзников направляется на развитие оборонно-промышленного сектора страны.
Автор пишет, что Украина не настроена «заключать сделку» по установлению «более реалистичных ожиданий» войны.
По мнению Галеотти, следующий год может стать более сложным для российской экономики и военной машины из-за предполагаемого исчерпания запасов бронетехники, а также все более сложного набора добровольцев. Кроме того, будут возрастать экономические сложности, связанные с нехваткой рабочих рук. Президент РФ Владимир Путин понимает эти вызовы и попытается «навязать какой-то мир на своих условиях, прежде чем нагрузка на его собственную систему станет слишком большой».