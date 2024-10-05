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Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление

утверждает Times
10:52 1870

Украина в следующем году сможет начать новое масштабное контрнаступление в войне против РФ благодаря новой технике, которую Киев получает от союзников, и бригадам, которые формируются в стране. Об этом написала The Times.

Как отметило издание, также Украина, вероятно, получит разрешение на использование дальнобойных американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow против военных целей на территории России. Даже без них Украина использует свои собственные ракеты и беспилотники в кампании против российских складов боеприпасов, которая уже приносит свои плоды, отметила The Times.

Сообщается, что Украина сталкивается с проблемами мобилизации, но западное производство боеприпасов расширяется, а помощь союзников направляется на развитие оборонно-промышленного сектора страны.

Автор пишет, что Украина не настроена «заключать сделку» по установлению «более реалистичных ожиданий» войны.

По мнению Галеотти, следующий год может стать более сложным для российской экономики и военной машины из-за предполагаемого исчерпания запасов бронетехники, а также все более сложного набора добровольцев. Кроме того, будут возрастать экономические сложности, связанные с нехваткой рабочих рук. Президент РФ Владимир Путин понимает эти вызовы и попытается «навязать какой-то мир на своих условиях, прежде чем нагрузка на его собственную систему станет слишком большой».

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