Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление

Украина в следующем году сможет начать новое масштабное контрнаступление в войне против РФ благодаря новой технике, которую Киев получает от союзников, и бригадам, которые формируются в стране. Об этом написала The Times.

Как отметило издание, также Украина, вероятно, получит разрешение на использование дальнобойных американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow против военных целей на территории России. Даже без них Украина использует свои собственные ракеты и беспилотники в кампании против российских складов боеприпасов, которая уже приносит свои плоды, отметила The Times.