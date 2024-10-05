Обама присоединяется к предвыборной кампании Харрис

Экс-президент США Барак Обама намерен с 10 октября присоединиться к предвыборной кампании кандидата от демократов Камалы Харрис, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя ее штаба.

Обама будет активно участвовать в кампании Харрис до выборов, которые состоятся 5 ноября. По данным ABC News, экс-президент планирует посетить колеблющиеся штаты.

Первую остановку Обама планирует сделать в районе Питтсбурга (штат Пенсильвания), сообщил ABC представитель штаба. Другие детали о предстоящих поездках он не раскрыл.

О планах Обамы присоединиться к кампании Харрис на следующей неделе ранее писала The Washington Post, также со ссылкой на высокопоставленного представителя штаба. Старший советник Обамы Эрик Шульц тогда заявил, что политик делает «все возможное, чтобы помочь избранию вице-президента Харрис» и демократов по всей стране.

Обама занимал пост президента США в 2009-2017 годах. Он стал первым темнокожим главой государства в истории страны. Байден при нем занимал пост вице-президента.