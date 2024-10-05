Почти миллиард долларов за заключение военного контракта

Российское военное командование увеличило усилия по мобилизации солдат за деньги. Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов США) на единовременные выплаты для заключения военного контракта с Минобороны России с 2025 по 2027 год.

«Это свидетельствует о том, что Кремль планирует продолжать полагаться на продолжающиеся усилия по криптомобилизации для удовлетворения потребностей в живой силе для своей войны в Украине до тех пор, пока система криптомобилизации работает», - пишут аналитики.

Как отмечают в ISW, сейчас в России предлагают единовременные выплаты в размере 400 000 рублей (4200 долларов США) за подписание военного контракта, и это предполагает, что Кремль намерен набрать 225 тысяч новых контрактников с 2025 по 2027 год при условии сохранения текущих ставок.

При этом, указывают аналитики, существуют ограничения на то, сколько новобранцев может генерировать эта российская кампания криптомобилизации, и увеличение финансовых стимулов вряд ли существенно решит эти ограничения.

Российские власти по-прежнему привержены продолжающейся кампании криптомобилизации, чтобы избежать объявления еще одного частичного мобилизационного призыва резервистов, отмечают в ISW: «Президент РФ Владимир Путин и российское военное командование, похоже, не желают мириться со снижением интенсивности российских боевых операций в Украине, поскольку они рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий как стратегический императив».