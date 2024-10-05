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«Подозрительные цели» летели на Израиль

11:45 501

Израильские военные зафиксировали запуск со стороны Ливана нескольких «подозрительных воздушных целей» в направлении еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, объекты не успели войти в израильское воздушное пространство и на подлете к нему были перехвачены ВВС Израиля.

Из-за угрозы падения обломков от перехвата в ряде районов Западной Галилеи на севере страны объявлялась воздушная тревога. Сообщений о пострадавших не поступало.

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