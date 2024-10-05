«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка

Израиль подверг бомбардировке пограничный переход «Маснаа» на сирийско-ливанской границе, что привело к закрытию дороги, служащей транспортной артерией между Сирией и Ливаном. Наивно было бы полагать, учитывая тесные связи Дамаска с Тегераном и «Хезболлой», что рукотворный тайфун, созданный Израилем двум этим игрокам, обойдет стороной режим Башара Асада. Сделав Сирию опорной базой для КСИР и «Хезболлы», сирийский режим привел страну к тому, что расположенные на ее территории военные объекты двух этих организаций воспринимаются израильтянами как законные цели для атак со всеми вытекающими отсюда последствиями. И раз за разом сирийские ПВО оказываются не в состоянии закрыть свое воздушное пространство.

Впрочем, в этом они не одиноки. Точно в таком же положении находятся и российские зенитчики, которым остается только наблюдать, как израильские истребители в мелкие щепки разносят иранские караваны с оружием буквально у самых ворот военной базы Хмеймим. Иранские прокси в Сирии дезорганизованы и поставлены перед жесткой дилеммой – их сердца рвутся в Южный Ливан, чтобы дать отпор ЦАХАЛу, который после тщательной разведки местности все увереннее пересекает ливано-израильскую границу и проводит рекогносцировку территорий, где будет размечена 7-километровая буферная зона. Но головой они прекрасно понимают: стоит лишь слегка сократить численность проиранских прокси в Сирии, и страна полыхнет опять, свидетельством чему стали антииранские и антироссийские демонстрации в сирийской провинции Сувейда, которые могут быстро перерасти в выступления против режима Асада. Все просто - бесчинства режима и карательных отрядов «Хезболлы», как, впрочем, и прочих «соколов Асада», сирийцев уже достали до крайности.

Поэтому, как только они дадут слабину, их начнут элементарно резать. Вырисовывается тупик: «уйти нельзя остаться». Бросив боевиков «Хезболлы» из Сирии в Ливан, иранцы, возможно, и увеличат количество израильских потерь, что, кстати, далеко не факт, но вот Сирию, вполне возможно, потеряют. И речь даже не о том, что режим рухнет в результате вновь вспыхнувшей гражданской войны – какой-никакой запас прочности у него все же есть. Просто сирийцы все как один начнут воспринимать иранских прокси как оккупантов, в том числе и тех из них, кто по тем или иным причинам лоялен режиму Асада. Понимая всю сложность ситуации с иранскими прокси и степень народного возмущения их нахождением и поведением на сирийской территории – а их действия мало чем отличались от того, как ведут себя оккупационные войска на захваченной территории: массовые расстрелы, столь же массовые конфискации имущества и земель – Дамаск старался дистанцироваться от событий в Газе, а теперь и в Ливане. Официальных заявлений про солидарность с ливанским и палестинским народами было более чем достаточно, столько же – про осуждение «преступлений сионистов», но все это были только слова, без какого-то подкрепления делом. Башар Асад твердо решил отсидеться в стороне, справедливо полагая, что израильтяне, высунись он, по шапке ему дадут так, что мало не покажется. Хотя бы потому, что позиции «Моссада» в Сирии ничуть не слабее, чем в Иране и Ливане.