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Израиль начал новую операцию в Газе

12:26 1417

Израильские военные начали в ночь на 6 октября операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа для противодействия вооруженным отрядам ХАМАС, атакованы десятки целей. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«На основании полученных до этого Армией обороны Израиля разведданных, текущей оценки ситуации и полевых действий Армии обороны Израиля, которые указывали на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии в северной части сектора Газа, а также в свете усилий ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала в этом районе, 162-я дивизия начала этой ночью в воскресенье действовать в районе Джабалии», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению армии, перед началом операции и уже во время ее проведения для поддержки действий сухопутных подразделений ВВС Израиля нанесли удары «по десяткам военных целей» в этом районе. «Среди пораженных целей были склады с оружием, подземные объекты инфраструктуры, отряды террористов и другие объекты военной инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе.

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