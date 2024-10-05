USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Новость дня
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева

Харрис встретилась с американскими мусульманами

12:36 1064

Лидеры мусульманской и арабской общин Америки на встрече в Мичигане с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис потребовали от нее отойти от той политики, которую в отношении Ближнего Востока проводит президент Джо Байден, сообщил CNN.

Как сказал телеканалу Ваэль Альзаят - генеральный директор группы Emgage Action, нацеленной на повышение популярности американских мусульман, участники встречи «попросили вице-президента Камалу Харрис отказаться от политики президента Джо Байдена в отношении Израиля и активнее добиваться прекращения войны в Газе».

По словам собеседника CNN, Харрис «не давала никаких обещаний», но сказала им, что «она также хочет, чтобы война закончилась, и что она делает все возможное и работает в этом направлении».

Отмечается, что встреча состоялась на фоне растущего недовольства реакцией Харрис на эскалацию конфликта Израиля и «Хезболлы» в Ливане и тем, что «ее избирательная кампания не желает прислушиваться к критическим голосам».

Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
14:50 15
Иран готовится к атаке Израиля
Иран готовится к атаке Израиля
12:45 1799
Израиль начал новую операцию в Газе
Израиль начал новую операцию в Газе
12:26 1419
Выбирают судьбу Грузии
Выбирают судьбу Грузии за стеклом
06:46 7438
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна наш обзор; все еще актуально
5 октября 2024, 23:07 9927
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта отчет ISW
11:37 4515
Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление
Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление утверждает Times
10:52 3747
Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв
Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв видео
10:32 3261
Бейрут в огне. Уничтожаются склады и объекты «Хезболлы»
Бейрут в огне. Уничтожаются склады и объекты «Хезболлы» видео; обновлено 09:50
09:50 14760
Фетхуллах Гюлен превратился в овощ
Фетхуллах Гюлен превратился в овощ видео
5 октября 2024, 20:08 13053
Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет!
Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет! Наш комментарий
5 октября 2024, 18:48 11626

ЭТО ВАЖНО

Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
14:50 15
Иран готовится к атаке Израиля
Иран готовится к атаке Израиля
12:45 1799
Израиль начал новую операцию в Газе
Израиль начал новую операцию в Газе
12:26 1419
Выбирают судьбу Грузии
Выбирают судьбу Грузии за стеклом
06:46 7438
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна наш обзор; все еще актуально
5 октября 2024, 23:07 9927
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта отчет ISW
11:37 4515
Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление
Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление утверждает Times
10:52 3747
Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв
Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв видео
10:32 3261
Бейрут в огне. Уничтожаются склады и объекты «Хезболлы»
Бейрут в огне. Уничтожаются склады и объекты «Хезболлы» видео; обновлено 09:50
09:50 14760
Фетхуллах Гюлен превратился в овощ
Фетхуллах Гюлен превратился в овощ видео
5 октября 2024, 20:08 13053
Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет!
Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет! Наш комментарий
5 октября 2024, 18:48 11626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться