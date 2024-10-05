Харрис встретилась с американскими мусульманами

Лидеры мусульманской и арабской общин Америки на встрече в Мичигане с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис потребовали от нее отойти от той политики, которую в отношении Ближнего Востока проводит президент Джо Байден, сообщил CNN.

Как сказал телеканалу Ваэль Альзаят - генеральный директор группы Emgage Action, нацеленной на повышение популярности американских мусульман, участники встречи «попросили вице-президента Камалу Харрис отказаться от политики президента Джо Байдена в отношении Израиля и активнее добиваться прекращения войны в Газе».

По словам собеседника CNN, Харрис «не давала никаких обещаний», но сказала им, что «она также хочет, чтобы война закончилась, и что она делает все возможное и работает в этом направлении».

Отмечается, что встреча состоялась на фоне растущего недовольства реакцией Харрис на эскалацию конфликта Израиля и «Хезболлы» в Ливане и тем, что «ее избирательная кампания не желает прислушиваться к критическим голосам».