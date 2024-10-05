Иран готовится к атаке Израиля

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад прибыл на остров Харк в Персидском заливе, где находится крупнейший в исламской республике нефтяной терминал, сообщают иранские СМИ.

Терминал – один из 20 крупнейших в мире. Он может одновременно принимать девять танкеров, резервуары рассчитаны на 23 миллиона баррелей нефти.

5 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство имеет полное право ответить на сотни баллистических ракет, выпущенных по Израилю режимом аятолл. Нефтяной терминал в Харке считается одной из вероятных целей израильского удара.