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Что с Синваром? Жив, но куда-то подевался

13:06 1192

Катарские официальные лица, выступающие посредниками на переговорах с ХАМАС, сообщили близким заложников, что лидер движения в секторе Газа Яхья Синвар не выходит с ними на связь. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

При этом, по словам катарцев, нет никакой информации, указывающей на то, что Синвар мертв.

По предположениям посредников, лидер ХАМАС скрывается, окружив себя заложниками в качестве живого щита и надежды на то, что таким образом ему удастся избежать израильского авиаудара.

Катарцы сказали также, что политика ликвидаций, которую проводит Израиль, затрудняет переговоры: «Раньше был Исмаил Хания, но его убили. Теперь приходится иметь дело с Халедом Машалем, занимающим значительно более жесткую позицию на переговорах».

12-й канал ИТВ отмечает, что израильские политики и министры в последнее время отменяют встречи с членами семей похищенных. На этой неделе родственники заложников встречались только с высокопоставленными американскими и британскими чиновниками.

По данным американских чиновников, лидер ХАМАС Яхья Синвар все еще жив и полон решимости втянуть Израиль в более масштабный региональный конфликт, пишет The New York Times. По оценкам источников американского издания, Синвар разочарован тем, что «Хезболла» и Иран, в частности КСИР, не пришли ему на помощь.

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