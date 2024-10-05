«Неизменный друг Израиля» недоволен словами Нетаньяху

Елисейский дворец считает чересчур «резкой» реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении еврейскому государству поставок вооружений, которые могут быть использованы в боевых действиях в секторе Газа.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление администрации французского лидера.