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«Неизменный друг Израиля» недоволен словами Нетаньяху

13:17 1488

Елисейский дворец считает чересчур «резкой» реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении еврейскому государству поставок вооружений, которые могут быть использованы в боевых действиях в секторе Газа.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление администрации французского лидера.

«Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», - приводит агентство заявление представителя Елисейского дворца.

В администрации Макрона заверили, что Франция продолжает оставаться «неизменным другом Израиля».

Макрон 5 октября в эфире радио France Inter выразил мнение, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе является приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта. Президент Франции, упомянув операцию Израиля в Ливане, также заявил, что считает недопустимым «принесение в жертву» ливанского народа. Нетаньяху назвал предложение Макрона прекратить поставки оружия позором и заявил, что Израиль победит всех противников даже без помощи Запада.

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