«Неизменный друг Израиля» недоволен словами Нетаньяху
Елисейский дворец считает чересчур «резкой» реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении еврейскому государству поставок вооружений, которые могут быть использованы в боевых действиях в секторе Газа.
Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление администрации французского лидера.
«Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», - приводит агентство заявление представителя Елисейского дворца.
В администрации Макрона заверили, что Франция продолжает оставаться «неизменным другом Израиля».
Макрон 5 октября в эфире радио France Inter выразил мнение, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе является приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта. Президент Франции, упомянув операцию Израиля в Ливане, также заявил, что считает недопустимым «принесение в жертву» ливанского народа. Нетаньяху назвал предложение Макрона прекратить поставки оружия позором и заявил, что Израиль победит всех противников даже без помощи Запада.