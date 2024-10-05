USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Новость дня
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева

Украине предложат «конкретные шаги» для вступления в НАТО

13:34 664

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз представит свой план победы на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в Германии.

По словам источников The Washington Post, на этой встрече страны НАТО предложат Украине «более конкретные шаги» для будущего членства страны в альянсе.

В материале издания говорится, что последний визит Владимира Зеленского в США «не нашел отклика» американской стороны, поскольку президент Джо Байден не изменил свою позицию относительно запрета на использование дальнобойных ракет. По словам источника WP, шаги, которые НАТО планирует предложить Украине на встрече в Германии, тоже «не дотягивают» до «срочных решений», о которых просила украинская сторона.

Встреча пройдет на базе Рамштайн на следующей неделе. На ней в том числе будет присутствовать Джо Байден. Financial Times сообщала, что американский президент может согласиться на смягчение по вопросу вступления Украины в НАТО.

Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
14:50 37
Иран готовится к атаке Израиля
Иран готовится к атаке Израиля
12:45 1805
Израиль начал новую операцию в Газе
Израиль начал новую операцию в Газе
12:26 1420
Выбирают судьбу Грузии
Выбирают судьбу Грузии за стеклом
06:46 7444
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна наш обзор; все еще актуально
5 октября 2024, 23:07 9930
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта отчет ISW
11:37 4521
Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление
Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление утверждает Times
10:52 3750
Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв
Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв видео
10:32 3264
Бейрут в огне. Уничтожаются склады и объекты «Хезболлы»
Бейрут в огне. Уничтожаются склады и объекты «Хезболлы» видео; обновлено 09:50
09:50 14763
Фетхуллах Гюлен превратился в овощ
Фетхуллах Гюлен превратился в овощ видео
5 октября 2024, 20:08 13053
Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет!
Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет! Наш комментарий
5 октября 2024, 18:48 11626

ЭТО ВАЖНО

Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
14:50 37
Иран готовится к атаке Израиля
Иран готовится к атаке Израиля
12:45 1805
Израиль начал новую операцию в Газе
Израиль начал новую операцию в Газе
12:26 1420
Выбирают судьбу Грузии
Выбирают судьбу Грузии за стеклом
06:46 7444
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна наш обзор; все еще актуально
5 октября 2024, 23:07 9930
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта отчет ISW
11:37 4521
Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление
Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление утверждает Times
10:52 3750
Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв
Израиль заявил об ударах по школе и мечети в Газе: много жертв видео
10:32 3264
Бейрут в огне. Уничтожаются склады и объекты «Хезболлы»
Бейрут в огне. Уничтожаются склады и объекты «Хезболлы» видео; обновлено 09:50
09:50 14763
Фетхуллах Гюлен превратился в овощ
Фетхуллах Гюлен превратился в овощ видео
5 октября 2024, 20:08 13053
Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет!
Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет! Наш комментарий
5 октября 2024, 18:48 11626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться