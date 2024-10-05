Украине предложат «конкретные шаги» для вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз представит свой план победы на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в Германии.

По словам источников The Washington Post, на этой встрече страны НАТО предложат Украине «более конкретные шаги» для будущего членства страны в альянсе.