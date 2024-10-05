Украине предложат «конкретные шаги» для вступления в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз представит свой план победы на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в Германии.
По словам источников The Washington Post, на этой встрече страны НАТО предложат Украине «более конкретные шаги» для будущего членства страны в альянсе.
В материале издания говорится, что последний визит Владимира Зеленского в США «не нашел отклика» американской стороны, поскольку президент Джо Байден не изменил свою позицию относительно запрета на использование дальнобойных ракет. По словам источника WP, шаги, которые НАТО планирует предложить Украине на встрече в Германии, тоже «не дотягивают» до «срочных решений», о которых просила украинская сторона.
Встреча пройдет на базе Рамштайн на следующей неделе. На ней в том числе будет присутствовать Джо Байден. Financial Times сообщала, что американский президент может согласиться на смягчение по вопросу вступления Украины в НАТО.