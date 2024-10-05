Премьер Ливана требует давить на Израиль

Премьер Ливана Наджиб Микати выступил с призывом повлиять на Израиль, чтобы он немедленно прекратил огонь и выполнял резолюцию СБ ООН 1701, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года.

«Нужно надавить на Израиль, чтобы он соблюдал режим прекращения огня и незамедлительно выполнил резолюцию 1701», - цитирует телеканал LBCI слова Микати.

Премьер Ливана также высказался в поддержку инициативы США и Франции установить временную паузу в боевых действиях между Израилем и «Хезболлой». Кроме того, Микати приветствовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые он применяет для ведения боевых действий в секторе Газа.