Израиль передал Украине уникальное средство против обстрелов

«Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, которые занимаются внедрением израильской системы», – сказал посол, отвечая на вопрос, почему эта система до сих пор не заработала.

Украина получила от Израиля систему раннего оповещения о воздушных атаках, а отвечает за ее введение украинская сторона. Об этом сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью украинскому изданию «Зеркало недели», опубликованном 3 октября.

По его словам, единственная информация, что у него есть от израильских военных, работавших над этой системой, – Израиль выполнил свои обещания и передал украинской стороне все, что должен был передать. «Это был достаточно длительный процесс, растянувшийся на многие месяцы. С нашей стороны он завершился», – добавил посол.

Также у посла спросили, может ли Украина рассчитывать на старые системы Patriot, которые Израиль собирается снять с вооружения, поскольку они были переданы американцами еще в начале 1990-х годов. Бродский сообщил, что окончательного решения еще нет, потому что сейчас Израилю нужны все системы ПВО, чтобы отбивать ракеты из Ирана, Йемена и Ирака. Дальнейшую судьбу этих Patriot государство определит вместе с США, добавил он.

После российского вторжения Украина также запрашивала у Израиля «Железный купол», однако получила отказ. В Тель-Авиве настаивали на том, что данная система ПВО не предназначена для использования на обширных территориях. С самого начала российского вторжения Израиль отказался от передачи оружия Украине. Власти еврейского государства подчеркивали, что ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения, руководствуясь интересами национальной безопасности.