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Медведев мечтает об «огоньках в Киеве»

14:10 608

Беларусь будет иметь право обратиться к России за разрешением на применение тактического ядерного оружия, если предложение украинского депутата о «переносе войны» в Беларусь будет реализовано. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Так экс-президент РФ отреагировал на слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Олега Дунды.

«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну, тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — позлорадствовал Медведев.

Украинский депутат Олег Дунда предлагал «перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь». «Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие», — заявил депутат, подчеркнув, что это лишь его точка зрения.

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