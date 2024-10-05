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Лидеры стран СНГ соберутся в Москве

14:19 584

Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 8 октября в Москве, сообщили в Исполкоме СНГ в воскресенье.

«Главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году», - цитирует Интерфакс сообщение.

Как заявили в пресс-службе Исполкома СНГ, «на саммите планируется обсудить и принять Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня».

Также главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности. Ожидается, что на заседании будет принят ряд заявлений глав государств - участников СНГ.

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