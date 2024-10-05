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Израиль усиливает войска на границе с Газой

14:23 216

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в преддверии годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года готовится к возможным атакам с территории сектора Газа и укрепляет позиции войск на границе с анклавом, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

По данным военных источников, несмотря на то, что ХАМАС во многом перестала существовать как единая военная организация, ее боевики еще могут осуществлять запуск неуправляемых ракет. В ЦАХАЛ ожидают, что подобные ракетные атаки могут произойти в понедельник, в том числе против центральной части Израиля. В частности, ЦАХАЛ укрепляет оборону вдоль границы с сектором Газа и в Нецаримском коридоре, который разделяет сектор и находится под контролем Израиля.

В то же время в ЦАХАЛ подчеркнули, что израильское военное присутствие в Рафахе и в Филадельфийском коридоре вдоль границы сектора Газа с Египтом не сокращается.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

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