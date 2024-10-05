Жителей Баку предупредили о сильном ветре
14:32 470
Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым сильным ветром в Азербайджане 7 октября.
Как сообщили в Службе, порывы южного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове будут достигать 13,9-20,7 м/с.
В некоторых районах скорость юго-восточного ветра также будет временами достигать 13,9-20,7 м/с.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!