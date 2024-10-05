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Жителей Баку предупредили о сильном ветре

14:32 470

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым сильным ветром в Азербайджане 7 октября.

Как сообщили в Службе, порывы южного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове будут достигать 13,9-20,7 м/с.

В некоторых районах скорость юго-восточного ветра также будет временами достигать 13,9-20,7 м/с.

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