Жителей Баку предупредили о сильном ветре

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым сильным ветром в Азербайджане 7 октября.

Как сообщили в Службе, порывы южного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове будут достигать 13,9-20,7 м/с.

В некоторых районах скорость юго-восточного ветра также будет временами достигать 13,9-20,7 м/с.