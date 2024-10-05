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Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?

14:50 2511

В Иране снова опровергли сообщения о ранении или смерти командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Исмаила Каани в Ливане во время атаки Израиля на Бейрут. Об этом сообщает сайт Middle East News со ссылкой на высокопоставленный военный источник в исламской республике.

Утверждается, что Каани находится в полном здравии.

Ранее The New York Times писало со ссылкой на неназванных высокопоставленных источников во властных структурах в Тегеране, что Каани отправился в Бейрут, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками «Хезболлы» и помочь иранским прокси оправиться от израильских атак в Ливане. В последний раз Каани видели на публике через два дня после ликвидации Хасана Насраллы, когда его сфотографировали прибывающим в офис «Хезболлы» в Тегеране. 

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