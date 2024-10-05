«Искандер» уничтожил судно с оружием для Украины

В порту Южный в Одесской области Украины ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожен прибывший из Европы контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ, утверждает Министерство обороны РФ.

«Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», — заявили в ведомстве.

Ранее в ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило об ударе по базе с горючим в Одессе.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км.