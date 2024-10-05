Трамп и Маск идут на «последние выборы Америки»

Дональд Трамп в субботу вернулся в городок Батлер, что в штате Пенсильвания, где 13 июля на него было совершено покушение. Это ралли, одно из самых больших в избирательной кампании экс-президента, было призвано продемонстрировать силу духа Трампа и вдохнуть новую жизнь в его призыв «Сражаться!», к которому он тогда с окровавленным ухом призвал после покушения.

Однако с тех пор в президентской гонке многое изменилось. В середине июля Трамп готовился к триумфальной номинации в качестве кандидата от республиканцев на выборах. У него было бесспорное преимущество над Джо Байденом по всем абсолютно опросам как в национальном масштабе, так и в колеблющихся штатах, которые и определят победителя на выборах. На съезде Республиканской партии в Милуоки он уже вел себя как будущий лидер Америки. Но истории было угодно, чтобы его триумфальный момент быстро погас. Это произошло после того, как Байден вышел из гонки, и на сцену взошла новая звезда демократов - Камала Харрис, которую стала активно обхаживать американская пресса. И теперь Трамп уступает ей по всем опросам как в масштабе нации, так и в неопределившихся штатах, в том числе в Пенсильвании, где происходил ремейк его июльского ралли. Нынешнее действо было очень шумно обставлено. На нем пели, плясали, выступали многочисленные свидетели — те, кто присутствовал на прошлом митинге. Главным из числа приглашенных ВИП был Илон Маск, который обнимался с Трампом, а иногда в эйфории подпрыгивал в воздух.

Трамп начал свою речь с поминания пожарного Кори Комператоре, который в июле был сражен пулей, предназначавшейся для самого экс-президента. Однако совсем скоро он завел свою обычную пластинку, повторяя все известные лживые домыслы и обвиняя своих политических противников в том, что именно они организовали на него покушение. При этом он не употреблял слово «демократы», а говорил «они». Это были, по его словам, «те, кто хочет остановить нас, те, кто клеветал на меня, кто подвергал меня импичментам, кто устраивал против меня судилища, те, кто хотел вычеркнуть мое имя из бюллетеней, кто, может быть, намеревался убить меня». В ответ толпа ревела: «Сражаться, сражаться, сражаться!» До этого люди несколько часов простояли в очереди, чтобы попасть на ралли, проходившее в этот раз при беспрецедентных мерах безопасности. Как говорят свидетели, участники проходили через узкие ворота, как овцы или коровы, которых загоняли в стойбище. Наиболее эмоциональный момент наступил, когда Трамп пригласил к трибуне Илона Маска. «Трамп сразу после покушения, когда его лицо было окровавлено, поднял кулак и произнес: «Сражаться! Мы не сдадимся!» - сказал миллиардер. Но сразу перешел от эмоций к делу. Ничтоже сумняшеся, он заявил: «Если люди не проголосуют за Трампа, это будут последние выборы в Америке». Перевод этих слов звучит так: если победят демократы, то они навсегда запретят всякие выборы в стране. Удивительно, сколько всего помещается в голове этого человека!

Издание Politico написало, что ралли Трампа на месте покушения «может сильно изменить всю траекторию избирательной кампании». Данные опросов, однако, не подтверждают этого выгодного для кандидата от республиканцев тренда. По самым последним сегодняшним опросам, Харрис по-прежнему сохраняет свой отрыв от Трампа от двух до трех процентных пунктов в самых главных колеблющихся штатах: Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Трамп лидирует с двумя пунктами в Аризоне и Джорджии. В Северной Каролине и Неваде у них ничья. Статистическая погрешность предполагает, что при разрыве меньше 3.5 пункта стрелка может повернуться к любому из конкурентов. Камала Харрис также значительно опережает Трампа по объему собранных на свою кампанию денег. С конца съезда демократов в августе и до 4 октября ее команда потратила на политическую рекламу 263 миллиона долларов, что в два с половиной раза больше суммы, потраченной республиканцами (109 миллионов).