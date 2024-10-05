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Медведев в ударе

15:45 2244

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев «огорчился», что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс получил перелом руки, а не шеи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Жалко, что не шею. Ждем», — отметил Медведев.

Президент Латвии сообщил о своей травме 29 сентября. По его словам, это произошло во время велопрогулки. Врачи наложили президенту гипс.

В этом же посте Медведев прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, что при нем войны бы в Украине удалось избежать. Он также в ироничной форме выразил сожаление, что экс-глава Белого дома «не был вождем, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королем, царем, президентом» везде в последние 10 тысяч лет.

Медведев отреагировал и на пост российской лыжницы Елены Вяльбе, которая предложила сбросить бомбу на Лондон. Медведев на это предложил «сразу потопить проклятый остров англосаксонских псов».

Еще одним событием в списке Медведева стало обещание украинского президента Владимира Зеленского провести особенную встречу в формате «Рамштайн»: «Неужели он сменит на сцене Тилля Линдеманна и наконец вернется к фаллическому пианино?»

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