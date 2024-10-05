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Теракт в Израиле: есть жертвы

фото; обновлено 17:12
17:12 2123

Мужчина, атаковавший прохожих 6 октября на автостанции в Беэр-Шеве, был бедуином, гражданином Израиля.

Как передает израильский 12-й канал, 29-летний Ахмад Саид Сулейман аль-Укаби родом из Негева. Он приехал в Беэр-Шеву на автобусе.

Нападавший был вооружен ножом и огнестрельным оружием. Он начал свою атаку возле входа в автостанцию рядом с рестораном «Макдональдс». Там мужчина напал на людей с ножом и ранил двух человек, включая охранника. Затем во втором месте возле кафе «Нееман» открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил 3-4 человек. Затем двинулся к третьей точке и там смертельно ранил девушку в возрасте около 20 лет — военнослужащую МАГАВ. Позже она скончалась в больнице.

* * * 15:58

Вооруженное нападение совершено на прохожих в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

По ее информации, инцидент произошел в районе центрального автовокзала, есть подозрение, что это теракт. Нападавший нейтрализован, на место прибыли крупные силы полиции.

Израильские издания сообщают о погибшей 20-летней девушке и девяти раненых.

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