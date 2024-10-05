Ракеты прилетели по иранскому заводу в Сирии

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил в воскресенье, 6 октября, о ракетах, поразивших иранский «автозавод» в промышленной зоне города Хомс в Сирии.

Сирийский центр по мониторингу прав человека сообщил, что взрывы были слышны в южной части города Хомс на западе Сирии.

Саудовский телеканал «Аль-Хадат» проинформировал, что по заводу попали как минимум две ракеты. Другие СМИ сообщили о четырех прилетевших ракетах.

В то же время официальные лица в Сирии заявили, что атака была направлена не на завод, а на транспортные средства, которые находились в этом районе, они действительно были повреждены.