«Можем разрушить любое место»: Иран пригрозил Израилю

По словам Тангсири, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «играет с огнем», а потому Иран ведет подготовку к «любой ситуации».

Иранское командование составило несколько планов действий на случай, если страна вступит в вооруженный конфликт с Израилем. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири, передает Al-Alam.

«Эта ситуация существует уже 44 года, мы прошли войну, у нас есть планы на любой случай... Мы спланировали конфликт с врагом», — сказал он.

По его словам, иранские военные в течение года проводят «многочисленные военные учения в регионе и за рубежом» для подготовки к потенциальным конфликтам, разработаны сценарии возможных столкновений.

«Мы анализируем все сценарии, которые противник может реализовать в географическом районе, например в Персидском заливе или даже за его пределами, и проводим обучение на основе этого», — сказал он.

Тангсири добавил, что Иран располагает ракетами разной дальности, беспилотниками (в том числе с искусственным интеллектом), сам строит военные корабли, и то, что можно увидеть на учениях, - это лишь часть военной мощи страны.

Военные Ирана полностью готовы к возможным действиям со стороны Израиля, сообщил агентству Tasnim информированный источник в Вооруженных силах страны. План, по его словам, предусматривает несколько форм ответа, какая из них будет выбрана, зависит от действий израильской стороны. «Иран располагает списком целей в Израиле, и операция «Истинное обещание 2» доказала, что мы можем разрушить до основания любое место, что захотим», - отметил источник.

1 октября КСИР в рамках операции «Истинное обещание 2» запустил по Израилю большое количество ракет. Это стало ответом на убийство во время авиаудара в Ливане лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. ЦАХАЛ сообщила, что одной из целей были израильские авиабазы Неватим и Тель-Ноф, но им не нанесли ущерба. Иранские СМИ сообщали, что ракетами были уничтожены десятки истребителей F-35 ВВС Израиля. В ЦАХАЛ предупредили о «серьезном и значимом» ответе на эту атаку. Иран в свою очередь тоже пообещал «более сильный» ответ на возможную эскалацию.