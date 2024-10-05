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В Грузии опровергли планы признать Абхазию и Южную Осетию

16:30 582

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опровергла слухи о планах признать «независимость» Абхазии и Южной Осетии. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе в своем Facebook.

«Агентура пытается повлиять на выборы антинациональными слухами о том, что «Грузинская мечта» собирается объединить страну признанием независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии и переходом на конфедеративное устройство страны», - написал Мдинарадзе.

«Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию, что также означает признание оккупированных территорий», - сказал он.

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